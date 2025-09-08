- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1089060.
Об этом 8 сентября сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1089060 (+910) человек
танков — 11168 (+5)
боевых бронированных машин — 23258 (+4)
артиллерийских систем — 32545 (+29)
РСЗО — 1481
средства ПВО — 1217
самолетов — 422
вертолетов — 341
БпЛА оперативно-тактического уровня — 57278 (+461)
крылатые ракеты — 3691 (+5)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 61135 (+81)
специальная техника — 3961
Напомним, боец 425-го отдельного штурмового полка «Скала», с которым была потеряна связь, проявил невероятную изобретательность. Он выдал себя за российского военного, чтобы обмануть врага. Затем воспользовался моментом и ликвидировал двух оккупантов.