ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ держат фронт

ВСУ держат фронт / © Getty Images

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1089060.

Об этом 8 сентября сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1089060 (+910) человек

  • танков — 11168 (+5)

  • боевых бронированных машин — 23258 (+4)

  • артиллерийских систем — 32545 (+29)

  • РСЗО — 1481

  • средства ПВО — 1217

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 341

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 57278 (+461)

  • крылатые ракеты — 3691 (+5)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 61135 (+81)

  • специальная техника — 3961

Напомним, боец 425-го отдельного штурмового полка «Скала», с которым была потеряна связь, проявил невероятную изобретательность. Он выдал себя за российского военного, чтобы обмануть врага. Затем воспользовался моментом и ликвидировал двух оккупантов.

Дата публикации
Количество просмотров
92
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie