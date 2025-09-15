- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 316
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 10 955 20.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 15.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1095520 (+910) человек
танков — 11184
боевых бронированных машин — 23269 (+2)
артиллерийских систем — 32784 (+35)
РСЗО — 1488 (+1)
средства ПВО — 1217
самолетов — 422
вертолетов — 341
БПЛА оперативно-тактического уровня — 59409 (+323)
крылатые ракеты — 3718
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 61698 (+84)
специальная техника — 3965 (+1)
Напомним, в ночь на 12 сентября Россия находилась под массированной атакой дронов. Был поражен порт Приморска и ряд нефтеперекачивающих станций. Примерные ежедневные потери бюджета России от прекращения экспорта могут составить до 41 миллиона долларов.