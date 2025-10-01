- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 823
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 920 окупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 11 111 480.
Об этом 1 октября сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1111480 (+920) человек
танков — 11223 (+1)
боевых бронированных машин — 23294 (+3)
артиллерийских систем — 33324 (+13)
РСЗО — 1505
средства ПВО — 1224
самолетов — 427
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 65552 (+249)
крылатые ракеты — 3790
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 63274 (+33)
специальная техника — 3979
Напомним, Россия находилась под массированной атакой дронов. Был поражен порт Приморска и ряд нефтеперекачивающих станций. Примерные ежедневные потери бюджета России от прекращения экспорта могут составить до 41 миллиона долларов.