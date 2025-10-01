ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
823
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 920 окупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 11 111 480.

Об этом 1 октября сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1111480 (+920) человек

  • танков — 11223 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23294 (+3)

  • артиллерийских систем — 33324 (+13)

  • РСЗО — 1505

  • средства ПВО — 1224

  • самолетов — 427

  • вертолетов — 346

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 65552 (+249)

  • крылатые ракеты — 3790

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63274 (+33)

  • специальная техника — 3979

Напомним, Россия находилась под массированной атакой дронов. Был поражен порт Приморска и ряд нефтеперекачивающих станций. Примерные ежедневные потери бюджета России от прекращения экспорта могут составить до 41 миллиона долларов.

Дата публикации
Количество просмотров
823
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie