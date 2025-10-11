- Дата публикации
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1060 военных. С 24 февраля 2022 года по 11 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1121570 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1121570 (+1060) человек
танков — 11247 (+1)
боевых бронированных машин — 23345 (+6)
артиллерийских систем — 33568 (+21)
РСЗО — 1518 (+1)
средства ПВО — 1225
самолетов — 427
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 68766 (+219)
крылатые ракеты — 3859 (+18)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 63847 (+72)
специальная техника — 3973
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об окружении российских подразделений и успехах Добропольской контрнаступательной операции.