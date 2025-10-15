ТСН в социальных сетях

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян выросли еще на 1070 захватчиков.

Потери РФ в войне.

Потери россиян выросли еще на 1070 захватчиков. / © Associated Press

По состоянию на утро 15 октября ВСУ уничтожили 1 126 220 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 126 220 (+1070) человек

  • танков – 11259 (+3) ед

  • боевых бронированных машин – 23347 (+2) ед

  • артиллерийских систем – 33671 (+43) ед

  • РСЗО – 1520 (+0) ед

  • средства ПВО – 1227 (+2) ед

  • самолетов – 427 (+0) ед

  • вертолетов – 346 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 70021 (+389)

  • крылатые ракеты – 3859 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 64329 (+141)

  • специальная техника – 3977 (+0)

Напомним, ранее специалисты Института заявляли о том, что в России заканчиваются желающие воевать даже за миллионы. Фиксируется понижение количества добровольцев на войну против Украины. Это свидетельствует о потере эффективности метода Кремля по активизации набора в армию из-за высоких финансовых стимулов.

