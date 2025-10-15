- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 646
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
Потери россиян выросли еще на 1070 захватчиков.
По состоянию на утро 15 октября ВСУ уничтожили 1 126 220 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 126 220 (+1070) человек
танков – 11259 (+3) ед
боевых бронированных машин – 23347 (+2) ед
артиллерийских систем – 33671 (+43) ед
РСЗО – 1520 (+0) ед
средства ПВО – 1227 (+2) ед
самолетов – 427 (+0) ед
вертолетов – 346 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 70021 (+389)
крылатые ракеты – 3859 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 64329 (+141)
специальная техника – 3977 (+0)
Напомним, ранее специалисты Института заявляли о том, что в России заканчиваются желающие воевать даже за миллионы. Фиксируется понижение количества добровольцев на войну против Украины. Это свидетельствует о потере эффективности метода Кремля по активизации набора в армию из-за высоких финансовых стимулов.