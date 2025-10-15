Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Бывало ли такое, что вы встречаете человека — и в тот же миг между вами загорается невидимая искра? Разговор течет легко и естественно, словно вы знакомы уже много лет. Ее присутствие кажется удивительно родным, а Вселенная словно шепчет: “Вот она — твоя особая связь”.