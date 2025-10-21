ТСН в социальных сетях

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Потери РФ выросли еще на 1130 человек за последние сутки.

Утраты РФ.

Потери РФ выросли еще на 1130 человек за последние сутки. / © gettyimages.com

По состоянию на утро 21 октября ВСУ уничтожили 1 132 200 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 132 200 (+1 130) человек

  • танков – 11 278 (+8) ед.

  • боевых бронированных машин – 23 436 (+37) ед.

  • артиллерийских систем – 33 902 (+23) ед.

  • РСЗО – 1 524 (+0) ед.

  • средства ПВО – 1229 (+0) ед.

  • самолетов – 428 (+0) ед.

  • вертолетов – 346 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 72 600 (+235) ед.

  • крылатые ракеты – 3 864 (+0) ед.

  • корабли/катера – 28 (+0) ед.

  • подлодки – 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 65 026 (+134) ед.

  • специальная техника – 3980 (+0) ед.

Напомним, в украинском ГУР сообщили, что из-за ударов беспилотников по НПЗ потери России составляют 27-30% . Это значительный показатель, влияющий на ведение войны и внутреннюю ситуацию в государстве-агрессоре.

