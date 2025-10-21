- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 542
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
Потери РФ выросли еще на 1130 человек за последние сутки.
По состоянию на утро 21 октября ВСУ уничтожили 1 132 200 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 132 200 (+1 130) человек
танков – 11 278 (+8) ед.
боевых бронированных машин – 23 436 (+37) ед.
артиллерийских систем – 33 902 (+23) ед.
РСЗО – 1 524 (+0) ед.
средства ПВО – 1229 (+0) ед.
самолетов – 428 (+0) ед.
вертолетов – 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 72 600 (+235) ед.
крылатые ракеты – 3 864 (+0) ед.
корабли/катера – 28 (+0) ед.
подлодки – 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 65 026 (+134) ед.
специальная техника – 3980 (+0) ед.
Напомним, в украинском ГУР сообщили, что из-за ударов беспилотников по НПЗ потери России составляют 27-30% . Это значительный показатель, влияющий на ведение войны и внутреннюю ситуацию в государстве-агрессоре.