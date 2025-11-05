- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 761
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
Кроме того, оккупанты потеряли немало техники.
По состоянию на утро 5 ноября ВСУ уничтожили 1 145 670 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 900 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – 1 145 670 (+900) человек
танков – 11 329 (+3) ед.
боевых бронированных машин – 23 535 (+3) ед.
артиллерийских систем – 34 273 (+24) ед.
РСЗО – 1 535 (+0) ед.
средства ПВО – 1237 (+2) ед.
самолетов – 428 (+0) ед.
вертолетов – 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 258 (+398) ед.
крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед.
корабли – 28 (+0) ед.
подлодки – 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 66 574 (+70) ед.
специальная техника – 3990 (+0) ед.
Напомним, в ночь на 4 ноября Силы обороны поразили нефтехимические предприятия России. В частности, поражено «Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово, что в Нижегородской области. Максимальный объем переработки завода составляет 18 млн. тонн в год. Он активно использовался для обеспечения русских оккупационных сил.