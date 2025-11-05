ТСН в социальных сетях

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Кроме того, оккупанты потеряли немало техники.

Утраты РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 5 ноября ВСУ уничтожили 1 145 670 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 900 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – 1 145 670 (+900) человек

  • танков – 11 329 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин – 23 535 (+3) ед.

  • артиллерийских систем – 34 273 (+24) ед.

  • РСЗО – 1 535 (+0) ед.

  • средства ПВО – 1237 (+2) ед.

  • самолетов – 428 (+0) ед.

  • вертолетов – 346 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 258 (+398) ед.

  • крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед.

  • корабли – 28 (+0) ед.

  • подлодки – 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 66 574 (+70) ед.

  • специальная техника – 3990 (+0) ед.

Напомним, в ночь на 4 ноября Силы обороны поразили нефтехимические предприятия России. В частности, поражено «Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово, что в Нижегородской области. Максимальный объем переработки завода составляет 18 млн. тонн в год. Он активно использовался для обеспечения русских оккупационных сил.

