Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

По состоянию на утро 5 ноября ВСУ уничтожили 1 145 670 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 900 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – 1 145 670 (+900) человек

танков – 11 329 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 23 535 (+3) ед.

артиллерийских систем – 34 273 (+24) ед.

РСЗО – 1 535 (+0) ед.

средства ПВО – 1237 (+2) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 258 (+398) ед.

крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед.

корабли – 28 (+0) ед.

подлодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 66 574 (+70) ед.

специальная техника – 3990 (+0) ед.

Напомним, в ночь на 4 ноября Силы обороны поразили нефтехимические предприятия России. В частности, поражено «Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово, что в Нижегородской области. Максимальный объем переработки завода составляет 18 млн. тонн в год. Он активно использовался для обеспечения русских оккупационных сил.