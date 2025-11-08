ТСН в социальных сетях

Война
287
1 мин

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

оккупанты активно теряют и технику. Уничтожены еще 20 артсистем.

Елена Капник
Утраты России.

За минувшие сутки российская армия уменьшилась почти на 1200 оккупантов. / © Associated Press

По состоянию на утро 5 ноября ВСУ уничтожили 1 150 100 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1190 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 150 100 (+1 190) человек

  • танков – 11 330 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин – 23 544 (+1) ед.

  • артиллерийских систем – 34 321 (+20) ед.

  • РСЗО – 1 538 (+3) ед.

  • средства ПВО – 1239 (+1) ед.

  • самолетов – 428 (+0) ед.

  • вертолетов – 347 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 928 (+250) ед.

  • крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед.

  • корабли/катера – 28 (+0) ед.

  • подлодки – 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 66 795 (+72) ед.

  • специальная техника – 3993 (+0) ед.

Как сообщалось, бойцы ССО поразили российский "Искандер" в Курщине. Также пострадала ПВО. Техника использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет для атак по Украине.

287
