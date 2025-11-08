- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 287
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
оккупанты активно теряют и технику. Уничтожены еще 20 артсистем.
По состоянию на утро 5 ноября ВСУ уничтожили 1 150 100 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1190 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 150 100 (+1 190) человек
танков – 11 330 (+0) ед.
боевых бронированных машин – 23 544 (+1) ед.
артиллерийских систем – 34 321 (+20) ед.
РСЗО – 1 538 (+3) ед.
средства ПВО – 1239 (+1) ед.
самолетов – 428 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 928 (+250) ед.
крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед.
корабли/катера – 28 (+0) ед.
подлодки – 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 66 795 (+72) ед.
специальная техника – 3993 (+0) ед.
Как сообщалось, бойцы ССО поразили российский "Искандер" в Курщине. Также пострадала ПВО. Техника использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет для атак по Украине.