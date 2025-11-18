В сутки уничтожено еще почти пол тысячи российских захватчиков. / © Associated Press

По состоянию на утро 18 ноября ВСУ уничтожили 1160380 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 960 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 1 160 380 (+960) человек

танков – 11 355 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 23 594 (+0) ед.

артиллерийских систем – 34 499 (+13) ед.

РСЗО – 1 545 (+1) ед.

средства ПВО – 1247 (+1) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294) ед.

крылатые ракеты – 3 940 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 67 579 (+43) ед.

специальная техника – 4000 (+0) ед.

Как сообщалось, россияне разместили на аэродроме "Энгельс-2" более 130 загадочных грузовиков неизвестного назначения. Соответствующий факт был зафиксирован на спутниковых снимках. Хотя точная причина присутствия фур неизвестна. Однако предполагают, что они могут задействоваться в транспортировке вооружения для бомбардировщиков, которые дислоцируются на авиабазе «Энгельс-2».

