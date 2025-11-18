ТСН в социальных сетях

Война
343
1 мин

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

В сутки уничтожено еще почти пол тысячи российских захватчиков.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

В сутки уничтожено еще почти пол тысячи российских захватчиков. / © Associated Press

По состоянию на утро 18 ноября ВСУ уничтожили 1160380 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 960 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 160 380 (+960) человек

  • танков – 11 355 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин – 23 594 (+0) ед.

  • артиллерийских систем – 34 499 (+13) ед.

  • РСЗО – 1 545 (+1) ед.

  • средства ПВО – 1247 (+1) ед.

  • самолетов – 428 (+0) ед.

  • вертолетов – 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294) ед.

  • крылатые ракеты – 3 940 (+0) ед.

  • корабли/катера – 28 (+0) ед.

  • подлодки – 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 67 579 (+43) ед.

  • специальная техника – 4000 (+0) ед.

Как сообщалось, россияне разместили на аэродроме "Энгельс-2" более 130 загадочных грузовиков неизвестного назначения. Соответствующий факт был зафиксирован на спутниковых снимках. Хотя точная причина присутствия фур неизвестна. Однако предполагают, что они могут задействоваться в транспортировке вооружения для бомбардировщиков, которые дислоцируются на авиабазе «Энгельс-2».

