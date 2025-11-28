Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

За сутки ликвидировано еще 1100 российских оккупантов.

По состоянию на утро 28 ноября ВСУ уничтожили 1170790 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1100 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 1 170 790 (+1 100) человек,

танков – 11 380 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 23 643 (+15) ед.

артиллерийских систем – 34 730 (+21) ед.

РСЗО – 1 550 (+0) ед.

средства ПВО – 1253 (+0) ед.

самолетов – 430 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 237 (+63) ед.

крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 68 399 (+48) ед.

специальная техника – 4008 (+0) ед.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что враг продвинулся на фронте - вблизи Серебрянки и в Волчанске, что в Харьковской области. Российские захватчики также продвинулись вблизи Дачного в Днепропетровской области и Ровнополье в Запорожской области.

