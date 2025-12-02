Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Потери РФ. / © Associated Press

Реклама

По состоянию на утро 2 декабря ВСУ уничтожили 1 175 030 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1110 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – 1 175 030 (+1 110) человек

танков – 11 387 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 23 679 (+1) ед.

артиллерийских систем – 34 768 (+14) ед.

РСЗО – 1 552 (+0) ед.

средства ПВО – 1253 (+0) ед.

самолетов – 430 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 86141 (+51) ед.

крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 68 641 (+58) ед.

специальная техника – 4011 (+1) ед.

Напомним, аналитический OSINT-проект DeepState сообщил, что в ноябре 2025-го войска России оккупировали 505 кв. км украинской территории. Это почти вдвое больше, чем в сентябре. По их данным, больше всего враг имел успех в районе Гуляйполя — 40% всех продвижений.

Реклама