- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 489
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
оккупанты потеряли еще 45 артсистем и три реактивных системы залпового огня.
По состоянию на утро 24 декабря ВСУ уничтожили 1 200 370 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1090 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава — около 1 200 370 (+1 090) человек
танков — 11 449 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 23 796 (+4) ед.
артиллерийских систем — 35 376 (+45) ед.
РСЗО — 1 579 (+3) ед.
средства ПВО — 1263 (+0) ед.
самолетов — 434 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед. БПЛА
оперативно-тактического уровня — 94 197 (+1 031) ед.
крылатые ракеты — 4 107 (+34) ед.
корабли/катера — 28 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 71125 (+159) ед.
специальная техника — 4029 (+0) ед.
Как сообщалось, несколько дней назад украинцы поразили два истребителя Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму. Ориентировочная стоимость уничтоженных самолетов — около 70 млн дол. К моменту атаки один из самолетов находился на рулижной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету.