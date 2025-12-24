ТСН в социальных сетях

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

оккупанты потеряли еще 45 артсистем и три реактивных системы залпового огня.

Утраты России.

Потери России в войне возрастают ежесуточно. / © Associated Press

По состоянию на утро 24 декабря ВСУ уничтожили 1 200 370 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1090 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 1 200 370 (+1 090) человек

  • танков — 11 449 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 796 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 35 376 (+45) ед.

  • РСЗО — 1 579 (+3) ед.

  • средства ПВО — 1263 (+0) ед.

  • самолетов — 434 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед. БПЛА

  • оперативно-тактического уровня — 94 197 (+1 031) ед.

  • крылатые ракеты — 4 107 (+34) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 71125 (+159) ед.

  • специальная техника — 4029 (+0) ед.

Как сообщалось, несколько дней назад украинцы поразили два истребителя Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму. Ориентировочная стоимость уничтоженных самолетов — около 70 млн дол. К моменту атаки один из самолетов находился на рулижной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету.

