Война
246
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

оккупанты потеряли еще 33 артсистемы и одну реактивную систему залпового огня.

Елена Капник
Потери РФ

За минувшие сутки потери РФ выросли еще на тысячу человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 31 декабря ВСУ уничтожили 1 207 910 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 207 910 (+1 000) человек

  • танков – 11 481 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин – 23 845 (+4) ед.

  • артиллерийских систем – 35 642 (+33) ед.

  • РСЗО – 1 586 (+1) ед.

  • средства ПВО – 1266 (+0) ед.

  • самолетов – 434 (+0) ед.

  • вертолетов – 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 97 684 (+552) ед.

  • крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед.

  • корабли/катера – 28 (+0) ед.

  • подлодки – 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 72 247 (+127) ед.

  • специальная техника – 4035 (+1) ед.

Как сообщало издание BBC, потери РФ растут рекордными темпами в течение последних 10 месяцев 2025-го. Журналисты поименно подтвердили гибель почти 160 тыс. оккупантов. Однако, по оценкам экспертов, подтвержденные данные составляют 45–65% реальных.

246
