- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
оккупанты потеряли еще 33 артсистемы и одну реактивную систему залпового огня.
По состоянию на утро 31 декабря ВСУ уничтожили 1 207 910 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 207 910 (+1 000) человек
танков – 11 481 (+4) ед.
боевых бронированных машин – 23 845 (+4) ед.
артиллерийских систем – 35 642 (+33) ед.
РСЗО – 1 586 (+1) ед.
средства ПВО – 1266 (+0) ед.
самолетов – 434 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 97 684 (+552) ед.
крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед.
корабли/катера – 28 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 72 247 (+127) ед.
специальная техника – 4035 (+1) ед.
Как сообщало издание BBC, потери РФ растут рекордными темпами в течение последних 10 месяцев 2025-го. Журналисты поименно подтвердили гибель почти 160 тыс. оккупантов. Однако, по оценкам экспертов, подтвержденные данные составляют 45–65% реальных.