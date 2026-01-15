Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Потери оккупационного войска выросли еще более чем на тысячу человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 15 января ВСУ уничтожили 1 223 090 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1150 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 1 223 090 (+1 150) человек

танков — 11 557 (+7) ед.

боевых бронированных машин — 23 904 (+2) ед.

артиллерийских систем — 36 182 (+84) ед.

РСЗО — 1 611 (+8) ед.

средства ПВО — 1277 (+2) ед.

самолетов — 434 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 107 357 (+929) ед.

крылатые ракеты — 4 163 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 74 306 (+187) ед.

специальная техника — 4 042 (+0) ед.

Как сообщалось, командование РФ отстранило генерала «мясника» Сухраб Ахмедов, который летом 2025 года получил звание «героя России». Произошло это после провала массированных атак на Добропольском направлении, которые не принесли результатов и привели к значительным потерям.