ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
533
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Потери оккупационного войска выросли еще более чем на тысячу человек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Армия РФ.

Потери оккупационного войска выросли еще более чем на тысячу человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 15 января ВСУ уничтожили 1 223 090 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1150 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 1 223 090 (+1 150) человек

  • танков — 11 557 (+7) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 904 (+2) ед.

  • артиллерийских систем — 36 182 (+84) ед.

  • РСЗО — 1 611 (+8) ед.

  • средства ПВО — 1277 (+2) ед.

  • самолетов — 434 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 107 357 (+929) ед.

  • крылатые ракеты — 4 163 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 74 306 (+187) ед.

  • специальная техника — 4 042 (+0) ед.

Как сообщалось, командование РФ отстранило генерала «мясника» Сухраб Ахмедов, который летом 2025 года получил звание «героя России». Произошло это после провала массированных атак на Добропольском направлении, которые не принесли результатов и привели к значительным потерям.

Дата публикации
Количество просмотров
533
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie