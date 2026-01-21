ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
299
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Потери РФ в войне за сутки выросли еще почти на 1200 захватчиков.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ.

Утраты РФ. / © Associated Press

По состоянию на 21 января ВСУ уничтожили 1 229 740 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 1 229 740 (+1 170) человек

  • танков — 11 587 (+8) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 938 (+10) ед.

  • артиллерийских систем — 36 463 (+70) ед.

  • РСЗО — 1 621 (+3) ед.

  • средства ПВО — 1279 (+0) ед.

  • самолетов — 434 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 159 (+1 019) ед.

  • крылатые ракеты — 4 190 (+27) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 75 238 (+171) ед.

  • специальная техника — 4049 (+1) ед.

Как сообщалось, командование РФ отстранило генерала «мясника» Сухраб Ахмедов, который летом 2025 года получил звание «героя России». Произошло это после провала массированных атак на Добропольском направлении, которые не принесли результатов и привели к значительным потерям.

Дата публикации
Количество просмотров
299
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie