- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
Потери РФ в войне за сутки выросли еще почти на 1200 захватчиков.
По состоянию на 21 января ВСУ уничтожили 1 229 740 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава — около 1 229 740 (+1 170) человек
танков — 11 587 (+8) ед.
боевых бронированных машин — 23 938 (+10) ед.
артиллерийских систем — 36 463 (+70) ед.
РСЗО — 1 621 (+3) ед.
средства ПВО — 1279 (+0) ед.
самолетов — 434 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 159 (+1 019) ед.
крылатые ракеты — 4 190 (+27) ед.
корабли/катера — 28 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 75 238 (+171) ед.
специальная техника — 4049 (+1) ед.
Как сообщалось, командование РФ отстранило генерала «мясника» Сухраб Ахмедов, который летом 2025 года получил звание «героя России». Произошло это после провала массированных атак на Добропольском направлении, которые не принесли результатов и привели к значительным потерям.