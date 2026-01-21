Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Утраты РФ. / © Associated Press

По состоянию на 21 января ВСУ уничтожили 1 229 740 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 1 229 740 (+1 170) человек

танков — 11 587 (+8) ед.

боевых бронированных машин — 23 938 (+10) ед.

артиллерийских систем — 36 463 (+70) ед.

РСЗО — 1 621 (+3) ед.

средства ПВО — 1279 (+0) ед.

самолетов — 434 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 159 (+1 019) ед.

крылатые ракеты — 4 190 (+27) ед.

корабли/катера — 28 (+0) ед.

подлодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 75 238 (+171) ед.

специальная техника — 4049 (+1) ед.

Как сообщалось, командование РФ отстранило генерала «мясника» Сухраб Ахмедов, который летом 2025 года получил звание «героя России». Произошло это после провала массированных атак на Добропольском направлении, которые не принесли результатов и привели к значительным потерям.