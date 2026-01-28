- Дата публикации
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
Потери РФ в войне за сутки выросли еще почти на 700 захватчиков.
По состоянию на утро 21 января ВСУ уничтожили 1 236 570 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 690 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 236 570 (+690) человек
танков – 11 609 (+0) ед.
боевых бронированных машин – 23 958 (+4) ед.
артиллерийских систем – 36 713 (+22) ед.
РСЗО – 1 629 (+1) ед.
средства ПВО – 1286 (+0) ед.
самолетов – 434 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 117 724 (+1 012) ед.
крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.
корабли/катера - 28 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны s – 76102 (+77) ед.
специальная техника – 4053 (+2) ед.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал предел потерь РФ , который будет превышать возможности РФ по пополнению войск. Оптимальным показателем для этого 50 тысяч ликвидированных захватчиков в месяц.