Война
481
1 мин

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Потери РФ в войне за сутки выросли еще почти на 700 захватчиков.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

Потери РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 21 января ВСУ уничтожили 1 236 570 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 690 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 236 570 (+690) человек

  • танков – 11 609 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин – 23 958 (+4) ед.

  • артиллерийских систем – 36 713 (+22) ед.

  • РСЗО – 1 629 (+1) ед.

  • средства ПВО – 1286 (+0) ед.

  • самолетов – 434 (+0) ед.

  • вертолетов – 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 117 724 (+1 012) ед.

  • крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.

  • корабли/катера - 28 (+0) ед.

  • подлодки – 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны s – 76102 (+77) ед.

  • специальная техника – 4053 (+2) ед.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал предел потерь РФ , который будет превышать возможности РФ по пополнению войск. Оптимальным показателем для этого 50 тысяч ликвидированных захватчиков в месяц.

481
