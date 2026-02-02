- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
Потери оккупационной армии РФ возросли на несколько сотен.
По состоянию на утро 2 февраля ВСУ уничтожили 1241530 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 850 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника армии РФ:
личного состава – около 1 241 530 (+850) человек
танков – 11 627 (+2) ед.
боевых бронированных машин – 23 981 (+1) ед.
артиллерийских систем – 36 802 (+25) ед.
РСЗО – 1 633 (+1) ед.
средства ПВО – 1291 (+1) ед.
самолетов – 435 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1 083) ед.
крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.
корабли – 28 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 76 585 (+146) ед.
специальная техника – 4057 (+2) ед.
Напомним, по данным проекта DeepState, в январе 2026-го РФ оккупировала 245 кв. км территории Украины. Это почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре. Наибольшая активность врага сохранялась на Покровском направлении – на него пришлось 33% всех штурмов. Там же противник сосредотачивает основные усилия.