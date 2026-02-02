Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Потери оккупационной армии РФ возросли на несколько сотен. / © Associated Press

Реклама

По состоянию на утро 2 февраля ВСУ уничтожили 1241530 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 850 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

личного состава – около 1 241 530 (+850) человек

танков – 11 627 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 981 (+1) ед.

артиллерийских систем – 36 802 (+25) ед.

РСЗО – 1 633 (+1) ед.

средства ПВО – 1291 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1 083) ед.

крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.

корабли – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 76 585 (+146) ед.

специальная техника – 4057 (+2) ед.

Напомним, по данным проекта DeepState, в январе 2026-го РФ оккупировала 245 кв. км территории Украины. Это почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре. Наибольшая активность врага сохранялась на Покровском направлении – на него пришлось 33% всех штурмов. Там же противник сосредотачивает основные усилия.

Реклама