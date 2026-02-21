ТСН в социальных сетях

Война
492
1 мин

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Россияне также потеряли технику. В частности, один вертолет.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ в войне.

Потери РФ в войне выросли еще на тысячу захватчиков. / © Associated Press

По состоянию на утро 21 февраля ВСУ уничтожили 1 258 890 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1010 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ в войне:

  • личного состава – около 1 258 890 (+1 010) человек

  • танков – 11 685 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин – 24 063 (+3) ед.

  • артиллерийских систем – 37 429 (+42) ед.

  • РСЗО – 1 651 (+2) ед.

  • средства ПП – 1 303 (+0) ед.

  • самолетов – 435 (+0) ед.

  • вертолетов – 348 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527) ед.

  • крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед.

  • корабли/катера – 29 (+0) ед.

  • подлодки – 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 79 295 (+183) ед.

  • специальная техника – 4073 (+0) ед.

Как сообщалось, вечером 20 февраля военный завод в Удмуртии поразили "Фламинго". Город Воткинск, что в республике Удмуртия, расположен на расстоянии более 1400 км от границы с Украиной.

