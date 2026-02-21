- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 492
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
Россияне также потеряли технику. В частности, один вертолет.
По состоянию на утро 21 февраля ВСУ уничтожили 1 258 890 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1010 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ в войне:
личного состава – около 1 258 890 (+1 010) человек
танков – 11 685 (+1) ед.
боевых бронированных машин – 24 063 (+3) ед.
артиллерийских систем – 37 429 (+42) ед.
РСЗО – 1 651 (+2) ед.
средства ПП – 1 303 (+0) ед.
самолетов – 435 (+0) ед.
вертолетов – 348 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527) ед.
крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед.
корабли/катера – 29 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 79 295 (+183) ед.
специальная техника – 4073 (+0) ед.
Как сообщалось, вечером 20 февраля военный завод в Удмуртии поразили "Фламинго". Город Воткинск, что в республике Удмуртия, расположен на расстоянии более 1400 км от границы с Украиной.