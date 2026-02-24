- Дата публикации
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
Кроме того, уничтожено полсотни артсистем оккупационного войска.
По состоянию на утро 24 февраля ВСУ уничтожили 1 261 420 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года:
личного состава — около 1 261 420 (+920) человек
танков — 11 698 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 086 (+4) ед.
артиллерийских систем — 37 560 (+50) ед.
РСЗО — 1 654 (+0) ед.
средства ПВО — 1305 (+1) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов / helicopters — 348 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 145 571 (+1 693) ед.
крылатые ракеты — 4 347 (+0) ед.
корабли/катера — 29 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 79 826 (+190) ед.
специальная техника — 4074 (+1) ед.
Как сообщалось, власти РФ запретили вербовать граждан ряда стран на войну. Список состоит из 36 стран. В частности, среди них — Куба, Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, Пакистан, Вьетнам, Эфиопия, Кения, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Израиль, Саудовская Аравия.