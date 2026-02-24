ТСН в социальных сетях

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Кроме того, уничтожено полсотни артсистем оккупационного войска.

Утраты РФ в войне.

© Associated Press

По состоянию на утро 24 февраля ВСУ уничтожили 1 261 420 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года:

  • личного состава — около 1 261 420 (+920) человек

  • танков — 11 698 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 086 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 37 560 (+50) ед.

  • РСЗО — 1 654 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1305 (+1) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов / helicopters — 348 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 145 571 (+1 693) ед.

  • крылатые ракеты — 4 347 (+0) ед.

  • корабли/катера — 29 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 79 826 (+190) ед.

  • специальная техника — 4074 (+1) ед.

Как сообщалось, власти РФ запретили вербовать граждан ряда стран на войну. Список состоит из 36 стран. В частности, среди них — Куба, Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, Пакистан, Вьетнам, Эфиопия, Кения, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Израиль, Саудовская Аравия.

