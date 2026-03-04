ТСН в социальных сетях

Война
838
1 мин

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Оккупационное войско потеряло еще пять танков и более 30 артсистем.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Армия России.

Армия России. / © Associated Press

По состоянию на утро 4 марта ВСУ уничтожили 1 269 500 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава – около 1 269 500 (+980) человек

  • танков – 11 723 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин – 24 135 (+4) ед.

  • артиллерийских систем – 37 874 (+32) ед.

  • РСЗО – 1 667 (+2) ед.

  • средства ПВО – 1319 (+0) ед.

  • самолетов – 435 (+0) ед.

  • вертолетов – 348 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 156 431 (+1 733) ед.

  • крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.

  • корабли/катера – 30 (+0) ед.

  • подлодки – 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 81 224 (+232) ед.

  • специальная техника – 4078 (+2) ед.

Как сообщалось, армия России накопила 100 тысяч военных. Военный эксперт Дмитрий Жмайло подчеркнул, что главным приоритетом наступления РФ остается Донбасса. Контроль над этим регионом Кремль рассматривает как ключевой фактор в войне против Украины.

838
