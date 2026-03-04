- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 838
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
Оккупационное войско потеряло еще пять танков и более 30 артсистем.
По состоянию на утро 4 марта ВСУ уничтожили 1 269 500 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава – около 1 269 500 (+980) человек
танков – 11 723 (+5) ед.
боевых бронированных машин – 24 135 (+4) ед.
артиллерийских систем – 37 874 (+32) ед.
РСЗО – 1 667 (+2) ед.
средства ПВО – 1319 (+0) ед.
самолетов – 435 (+0) ед.
вертолетов – 348 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 156 431 (+1 733) ед.
крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
корабли/катера – 30 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 81 224 (+232) ед.
специальная техника – 4078 (+2) ед.
Как сообщалось, армия России накопила 100 тысяч военных. Военный эксперт Дмитрий Жмайло подчеркнул, что главным приоритетом наступления РФ остается Донбасса. Контроль над этим регионом Кремль рассматривает как ключевой фактор в войне против Украины.