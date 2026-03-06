- Дата публикации
Потери РФ перевалили за новый рубеж: среди уничтоженного – вражеский вертолет
Россияне потеряли еще один вертолет. Всего у врага — минус 349 вертолетов.
По состоянию на 5 марта ВСУ уничтожили 1 271 350 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 271 350 (+950) человек
танков — 11 734 (+7) ед.
боевых бронированных машин — 24 148 (+6) ед.
артиллерийских систем — 37 960 (+45) ед.
РСЗО — 1 669 (+2) ед.
средства ПВО — 1320 (+1) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 349 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 159 990 (+1 609) ед.
крылатые ракеты — 4 384 (+0) ед.
корабли/катера — 30 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 81 642 (+208) ед.
специальная техника — 4080 (+1) ед.
Как сообщалось, Россия потеряла морской вертолет. Корабельный противолодочный вертолет Ка-27 был уничтожен над акваторией Черного моря.