Потери РФ перевалили за новый рубеж: среди уничтоженного – вражеский вертолет

Россияне потеряли еще один вертолет. Всего у врага — минус 349 вертолетов.

Утраты РФ.

По состоянию на 5 марта ВСУ уничтожили 1 271 350 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 271 350 (+950) человек

  • танков — 11 734 (+7) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 148 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 37 960 (+45) ед.

  • РСЗО — 1 669 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1320 (+1) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 349 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 159 990 (+1 609) ед.

  • крылатые ракеты — 4 384 (+0) ед.

  • корабли/катера — 30 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 81 642 (+208) ед.

  • специальная техника — 4080 (+1) ед.

Как сообщалось, Россия потеряла морской вертолет. Корабельный противолодочный вертолет Ка-27 был уничтожен над акваторией Черного моря.

