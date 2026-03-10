ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
274
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

оккупанты активно теряют технику. В частности, на фронте было уничтожено еще 13 российских танков и более 70 артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ.

Утраты РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 10 марта ВСУ уничтожили 1 274 990 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава – около 1 274 990 (+950) человек

  • танков – 11 758 (+13) ед.

  • боевых бронированных машин – 24 174 (+7) ед.

  • артиллерийских систем – 38 202 (+73) ед.

  • РСЗО – 1 679 (+4) ед.

  • средства ПВО – 1328 (+2) ед.

  • самолетов – 435 (+0) ед.

  • вертолетов – 349 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно - 168 809 (+2 169) ед.

  • крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.

  • корабли/катера – 31 (+0) ед.

  • подлодки – 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 82 510 (+221) ед.

  • специальная техника – 4087 (+4) ед.

Как сообщалось, российские военные захватили еще три села Сумской области. Кроме того, армия РФ продвигается вперед, похищает людей и прикрывается гражданскими как «живым щитом».

Дата публикации
Количество просмотров
274
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie