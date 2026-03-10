- Дата публикации
-
Категория
- Война
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
оккупанты активно теряют технику. В частности, на фронте было уничтожено еще 13 российских танков и более 70 артсистем.
По состоянию на утро 10 марта ВСУ уничтожили 1 274 990 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава – около 1 274 990 (+950) человек
танков – 11 758 (+13) ед.
боевых бронированных машин – 24 174 (+7) ед.
артиллерийских систем – 38 202 (+73) ед.
РСЗО – 1 679 (+4) ед.
средства ПВО – 1328 (+2) ед.
самолетов – 435 (+0) ед.
вертолетов – 349 (+0) ед.
БПЛА оперативно - 168 809 (+2 169) ед.
крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.
корабли/катера – 31 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 82 510 (+221) ед.
специальная техника – 4087 (+4) ед.
Как сообщалось, российские военные захватили еще три села Сумской области. Кроме того, армия РФ продвигается вперед, похищает людей и прикрывается гражданскими как «живым щитом».