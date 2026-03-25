Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Только за минувшие сутки оккупанты потери почти 2,5 тыс. дронов оперативно-тактического уровня.

Елена Капник
Потери РФ

Потери РФ в войне выросли.

По состоянию на утро 25 марта ВСУ уничтожили 1 290 960 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1220 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 290 960 (+1 220) человек

  • танков — 11 806 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 274 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 38 746 (+51) ед.

  • РСЗО — 1 696 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1336 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 196 351 (+2 459) ед.

  • крылатые ракеты — 4 491 (+23) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 85151 (+196) ед.

  • специальная техника — 4098 (+0) ед.

Как сообщалось, ночью против 24 марта Силы обороны устроили по установке, с которой россияне запускали ракеты «Оникс» по Украине. Под прицелом оказался береговой комплекс «Бастион» в районе Актачи в оккупированном Крыму.

