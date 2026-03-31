Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
Россияне потеряли более 60 артсистем и еще два танка.
По состоянию на утро 31 марта ВСУ уничтожили 1 297 670 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава – около 1 297 670 (+970) человек
танков – 11 826 (+2) ед.
боевых бронированных машин – 24 324 (+7) ед.
артиллерийских систем – 39 110 (+61) ед.
РСЗО – 1 709 (+1) ед.
средства ПВО – 1338 (+1) ед.
самолетов – 435 (+0) ед.
вертолетов – 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 208 827 (+2 296) ед.
крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед.
корабли/катера – 33 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 86 359 (+199) ед.
специальная техника – 4105 (+0) ед.
Как сообщалось, дроны СБУ снова поразили ключевой нефтетерминал РФ "Усть-Луга", что в Ленинградской области. Этот порт – один из крупнейших российских морских терминалов на Балтийском море, через который осуществляется экспорт нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.