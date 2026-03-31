Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Утраты РФ в войне.

По состоянию на утро 31 марта ВСУ уничтожили 1 297 670 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава – около 1 297 670 (+970) человек

танков – 11 826 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 324 (+7) ед.

артиллерийских систем – 39 110 (+61) ед.

РСЗО – 1 709 (+1) ед.

средства ПВО – 1338 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 208 827 (+2 296) ед.

крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 86 359 (+199) ед.

специальная техника – 4105 (+0) ед.

Как сообщалось, дроны СБУ снова поразили ключевой нефтетерминал РФ "Усть-Луга", что в Ленинградской области. Этот порт – один из крупнейших российских морских терминалов на Балтийском море, через который осуществляется экспорт нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.