Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 308 670 личного состава и значительное количество военной техники.
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери врага в войне составили 1 308 640 человек
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 308 670 (+1 130) человек
танков — 11 848 (+1)
боевых бронированных машин — 24 375 (+5)
артиллерийских систем — 39 734 (+45)
РСЗО — 1 724
средства ПВО — 1 341
самолетов — 435
вертолетов — 350
БПЛА оперативно-тактического уровня — 229 771 (+2 232)
крылатые ракеты — 4 517
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 88 515 (+183)
специальная техника — 4 119
Ранее главком Александр Сырский сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 480 кв. км территории в двух областях Украины.