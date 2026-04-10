ТСН в социальных сетях

Война
457
1 мин

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 308 670 личного состава и значительное количество военной техники.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери врага в войне составили 1 308 640 человек

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 308 670 (+1 130) человек

  • танков — 11 848 (+1)

  • боевых бронированных машин — 24 375 (+5)

  • артиллерийских систем — 39 734 (+45)

  • РСЗО — 1 724

  • средства ПВО — 1 341

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 350

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 229 771 (+2 232)

  • крылатые ракеты — 4 517

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 88 515 (+183)

  • специальная техника — 4 119

Ранее главком Александр Сырский сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 480 кв. км территории в двух областях Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
457
Следующая публикация

