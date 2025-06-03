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Потери РФ на фронте перевалили за 990 тысяч человек — детали от Генштаба
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 3 июня составили 990 800 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1100 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 990 800 (+1100) человек
танков — 10881 (+7)
боевых бронированных машин — 22671 (+8)
артиллерийских систем — 28623 (+48)
РСЗО — 1402 (+1)
средства ПВО — 1176 (+1)
самолетов — 384 (+12)
вертолетов — 336
БПЛА оперативно-тактического уровня — 38748 (+126)
крылатые ракеты — 3271
корабли /катера — 28
подводные лодки.
автомобильной техники и автоцистерн — 50607 (+145)
специальная техника — 3905
Ранее Генштаб сообщил, что с начала года российские оккупанты потеряли уже почти 200 тысяч военнослужащих в войне против Украины.