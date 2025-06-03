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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери РФ на фронте перевалили за 990 тысяч человек — детали от Генштаба

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу на поле боя.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солдат / © Associated Press

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 3 июня составили 990 800 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1100 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 990 800 (+1100) человек

  • танков — 10881 (+7)

  • боевых бронированных машин — 22671 (+8)

  • артиллерийских систем — 28623 (+48)

  • РСЗО — 1402 (+1)

  • средства ПВО — 1176 (+1)

  • самолетов — 384 (+12)

  • вертолетов — 336

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 38748 (+126)

  • крылатые ракеты — 3271

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 50607 (+145)

  • специальная техника — 3905

Ранее Генштаб сообщил, что с начала года российские оккупанты потеряли уже почти 200 тысяч военнослужащих в войне против Украины.

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