- Дата публикации
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте перевалили за новый предел: детали от Генштаба
Россияне продолжают терять на фронте и живую силу, и технику.
Силы обороны Украины сообщили о существенном росте потерь российских войск на фронте. За минувшие сутки потери РФ выросли еще на 1280 военных
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 226 420 (+830) человек
танков — 11 599 (+3)
боевых бронированных машин — 23 946 (+3)
артиллерийских систем — 36 549 (+33)
РСЗО — 1 623
средств ПВО — 1 282
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 113 277 (+449)
крылатых ракет — 4 190
кораблей и катеров — 28
подводных лодок — 2
автомобильной техники и автоцистерн — 75 556 (+140)
специальной техники — 4 050 (+1)
Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются расширить направления боев в Харьковской области . В частности, противник проявляет высокую активность в направлении населенного пункта Дегтярно.