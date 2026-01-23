ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ на фронте перевалили за новый предел: детали от Генштаба

Россияне продолжают терять на фронте и живую силу, и технику.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Getty Images

Силы обороны Украины сообщили о существенном росте потерь российских войск на фронте. За минувшие сутки потери РФ выросли еще на 1280 военных

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 226 420 (+830) человек

  • танков — 11 599 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23 946 (+3)

  • артиллерийских систем — 36 549 (+33)

  • РСЗО — 1 623

  • средств ПВО — 1 282

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 113 277 (+449)

  • крылатых ракет — 4 190

  • кораблей и катеров — 28

  • подводных лодок — 2

  • автомобильной техники и автоцистерн — 75 556 (+140)

  • специальной техники — 4 050 (+1)

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются расширить направления боев в  Харьковской области . В частности, противник проявляет высокую активность в направлении населенного пункта Дегтярно.

Дата публикации
Количество просмотров
177
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie