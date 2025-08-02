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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери РФ на фронте по состоянию на 2 августа: Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки ликвидировано еще 1010 захватчиков.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Что известно о потерях РФ на фронте

Что известно о потерях РФ на фронте / © Associated Press

На сегодня, 2 августа, Силы обороны уничтожили 1 055 210 российских оккупантов. За минувшие сутки ликвидировано еще 1010 военных армий РФ.

Об этом передает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки

  • личного состава — около 1 055 210 (+1010) человек

  • танков — 11068 (+0) ед

  • боевых бронированных машин — 23069 (+1) ед

  • артиллерийских систем — 30982 (+38) ед

  • РСЗО — 1452 (+1) ед

  • средства ПВО — 1203 (+0) ед

  • самолетов — 421 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 49196 (+139)

  • крылатые ракеты — 3551 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 57024 (+130)

  • специальная техника — 3935 (+0)

/ © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее президент США Дональд Трамп ошарашил количеством потерь в армии РФ по сравнению с ВСУ.

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