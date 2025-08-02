- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте по состоянию на 2 августа: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки ликвидировано еще 1010 захватчиков.
На сегодня, 2 августа, Силы обороны уничтожили 1 055 210 российских оккупантов. За минувшие сутки ликвидировано еще 1010 военных армий РФ.
Об этом передает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки
личного состава — около 1 055 210 (+1010) человек
танков — 11068 (+0) ед
боевых бронированных машин — 23069 (+1) ед
артиллерийских систем — 30982 (+38) ед
РСЗО — 1452 (+1) ед
средства ПВО — 1203 (+0) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 49196 (+139)
крылатые ракеты — 3551 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 57024 (+130)
специальная техника — 3935 (+0)
Ранее президент США Дональд Трамп ошарашил количеством потерь в армии РФ по сравнению с ВСУ.