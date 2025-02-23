Потери РФ на фронте по состоянию на 23 февраля: Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки ликвидировано еще 1180 захватчиков.

По состоянию на утро 23 февраля ВСУ уничтожили 867 180 российских окупантов. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных армий РФ. Данные уточняются.

Об этом передает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки

личного состава ‒ около 867180 (+1180) человек,

танков ‒ 10168 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21151 (+12) ед,

артиллерийских систем – 23582 (+54) ед,

РСЗО – 1296 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1081 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26428 (+117),

крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 38334 (+91) ед,

специальная техника – 3757 (+3).

Ранее сообщалось, готовиться ли к массированной атаке в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

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