Потери РФ на фронте по состоянию на 25 февраля: данные от Генштаба

За минувшие сутки ликвидировано еще 1300 военных армий РФ.

По состоянию на утро 25 февраля ВСУ уничтожили 869 300 тысяч российских оккупантов. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки:

личного состава – около 869 300 (+1300) человек,

танков ‒ 10 182 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21 168 (+11) ед,

артиллерийских систем – 23 652 (+26) ед,

РСЗО – 1299 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1083 (+2) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 767 (+122),

крылатые ракеты 3064 (+0) ед,

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 38 582 (+138) ед,

специальная техника ‒ 3759 (+2) ед.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.25 (ориентировочно) / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, Россия в ночь на 25 февраля атаковала Украину крылатыми ракетами.

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