Потери РФ на фронте превысили масштабы всех войн со времен Второй мировой - Euronews

Россия теряет людей быстрее, чем любая армия / © Getty Images

За все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит утраты в любой войне после Второй мировой.

Об этом сообщает Euronews.

Издание со ссылкой на данные Канадского центра разведки и безопасности (CSIS) пишет, что российские войска понесли почти 1,2 миллиона потерь в войне в Украине. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.

Отмечается, что эта цифра включает убитых, раненых и пропавших без вести. В то же время только погибших российских солдат с февраля 2022 года насчитывается 325 тысяч.

«Ни одно большое государство не понесло таких потерь или смертей ни в одной войне со времен Второй мировой войны», — отмечает CSIS.

Канадский центр для сравнения привел количество жертв и погибших на поле боя в США: 54487 погибших во время Корейской войны и 47434 погибших во время Вьетнамской войны.

В то же время CSIS отметил, что несмотря на огромные человеческие потери, российские войска продвигаются «чрезвычайно медленно на поле боя». Например, на Покровском направлении оккупанты продвигались в среднем всего на 70 метров в день.

«Это медленнее, чем жесточайшие наступательные кампании за последний век, включая известную кровавую битву на Сомме во время Первой мировой войны», — говорится в отчете.

В это время издание The New York Times пишет, что суммарные потери российских и украинских войск в полномасштабной войне приближаются к отметке в 2 млн человек. Речь идет о погибших, раненых и пропавших без вести.

Новое исследование показало, что количество погибших, раненых или пропавших без вести в российско-украинской войне достигнет отметки в 2 млн уже этой весной.

Исследователи отметили, что данные о потерях сложно определить, поскольку РФ регулярно занижает количество потерь, а Украина не сообщает официальные данные. Именно поэтому в исследовании специалисты опирались на ряд источников, в частности, оценки правительств США и Великобритании.

Война также нанесла ущерб экономике России, по словам Сета Джонса, одного из авторов исследования. Военная экономика России «находится под растущим давлением», говорится в исследовании, «с сокращением производства, замедлением роста до 0,6% в 2025 году и отсутствием конкурентоспособных на мировом уровне технологических фирм, которые помогли бы повысить долгосрочную производительность».

В Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.

Ранее сообщалось, что Кремль сделал ставку на массовый рекрутинг пехоты, превратив войну в привлекательный, хотя и смертельно опасный способ заработка. Именно деньги стали главным катализатором, обеспечивающим постоянный приток добровольцев.

Данные Генштаба ВСУ по состоянию на 29 января: за прошедшие сутки, 28 января, российская армия потеряла еще 830 своих военных убитыми и ранеными на фронте, а также десятки единиц техники.