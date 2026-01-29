- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 3 мин
Потери РФ на фронте превысили масштабы всех войн со времен Второй мировой - Euronews
Война против Украины стала самой кровавой для России со времен Второй мировой. Скорость продвижения армии РФ ниже, чем почти во всех крупных наступательных кампаниях XX века.
За все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит утраты в любой войне после Второй мировой.
Об этом сообщает Euronews.
Издание со ссылкой на данные Канадского центра разведки и безопасности (CSIS) пишет, что российские войска понесли почти 1,2 миллиона потерь в войне в Украине. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.
Отмечается, что эта цифра включает убитых, раненых и пропавших без вести. В то же время только погибших российских солдат с февраля 2022 года насчитывается 325 тысяч.
«Ни одно большое государство не понесло таких потерь или смертей ни в одной войне со времен Второй мировой войны», — отмечает CSIS.
Канадский центр для сравнения привел количество жертв и погибших на поле боя в США: 54487 погибших во время Корейской войны и 47434 погибших во время Вьетнамской войны.
В то же время CSIS отметил, что несмотря на огромные человеческие потери, российские войска продвигаются «чрезвычайно медленно на поле боя». Например, на Покровском направлении оккупанты продвигались в среднем всего на 70 метров в день.
«Это медленнее, чем жесточайшие наступательные кампании за последний век, включая известную кровавую битву на Сомме во время Первой мировой войны», — говорится в отчете.
В это время издание The New York Times пишет, что суммарные потери российских и украинских войск в полномасштабной войне приближаются к отметке в 2 млн человек. Речь идет о погибших, раненых и пропавших без вести.
Новое исследование показало, что количество погибших, раненых или пропавших без вести в российско-украинской войне достигнет отметки в 2 млн уже этой весной.
Исследователи отметили, что данные о потерях сложно определить, поскольку РФ регулярно занижает количество потерь, а Украина не сообщает официальные данные. Именно поэтому в исследовании специалисты опирались на ряд источников, в частности, оценки правительств США и Великобритании.
Война также нанесла ущерб экономике России, по словам Сета Джонса, одного из авторов исследования. Военная экономика России «находится под растущим давлением», говорится в исследовании, «с сокращением производства, замедлением роста до 0,6% в 2025 году и отсутствием конкурентоспособных на мировом уровне технологических фирм, которые помогли бы повысить долгосрочную производительность».
В Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.
Ранее сообщалось, что Кремль сделал ставку на массовый рекрутинг пехоты, превратив войну в привлекательный, хотя и смертельно опасный способ заработка. Именно деньги стали главным катализатором, обеспечивающим постоянный приток добровольцев.
Данные Генштаба ВСУ по состоянию на 29 января: за прошедшие сутки, 28 января, российская армия потеряла еще 830 своих военных убитыми и ранеными на фронте, а также десятки единиц техники.