Оккупант / © Associated Press

По состоянию на 26 декабря общие боевые потери врага в войне составили около 1202070 человек. В сутки ВСУ удалось ликвидировать 840 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов составляют:

личного состава — около 1 202 070 (+840) человек

танков — 11 459 (+3)

боевых бронированных машин — 23 804 (+3)

артиллерийских систем — 35 509 (+74)

РСЗО — 1 579

средств ПВО — 1 264 (+1)

самолетов — 434

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 95 334 (+537)

крылатые ракеты — 4 107

корабли/катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 71 454 (+180)

специальная техника — 4 029

Ранее сообщалось, что военно-политическое командование РФ поставило перед российской оккупационной армией задачу захватить Мирноград, Покровск и Доброполье. Кремлю это необходимо для распространения пропаганды об «успехах на фронте».