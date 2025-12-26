- Дата публикации
Потери РФ на фронте растут: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
По состоянию на 26 декабря общие боевые потери врага в войне составили около 1202070 человек. В сутки ВСУ удалось ликвидировать 840 захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов составляют:
личного состава — около 1 202 070 (+840) человек
танков — 11 459 (+3)
боевых бронированных машин — 23 804 (+3)
артиллерийских систем — 35 509 (+74)
РСЗО — 1 579
средств ПВО — 1 264 (+1)
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 95 334 (+537)
крылатые ракеты — 4 107
корабли/катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 71 454 (+180)
специальная техника — 4 029
Ранее сообщалось, что военно-политическое командование РФ поставило перед российской оккупационной армией задачу захватить Мирноград, Покровск и Доброполье. Кремлю это необходимо для распространения пропаганды об «успехах на фронте».