Война
278
Потери РФ на фронте растут: Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на 26 декабря общие боевые потери врага в войне составили около 1202070 человек. В сутки ВСУ удалось ликвидировать 840 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов составляют:

  • личного состава — около 1 202 070 (+840) человек

  • танков — 11 459 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23 804 (+3)

  • артиллерийских систем — 35 509 (+74)

  • РСЗО — 1 579

  • средств ПВО — 1 264 (+1)

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 95 334 (+537)

  • крылатые ракеты — 4 107

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 71 454 (+180)

  • специальная техника — 4 029

Ранее сообщалось, что военно-политическое командование РФ поставило перед российской оккупационной армией задачу захватить Мирноград, Покровск и Доброполье. Кремлю это необходимо для распространения пропаганды об «успехах на фронте».

