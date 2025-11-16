- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте выросли: Генштаб раскрыл детали
За прошедшие сутки российские солдаты понесли немало потерь на фронте.
Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 860 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава — около 1 157 400 (+860) человек
танков — 11 353 (+3)
боевых бронированных машин — 23 591 (+3)
артиллерийских систем — 34 469 (+26)
РСЗО — 1 543 (+2)
средства ПВО — 1 244 (+2)
самолетов — 428
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 80 286 (+409)
крылатые ракеты — 3 940 (+14)
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 67 464 (+68)
специальная техника — 4 000 (+2)
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вышли из села Нововасиловское Запорожской области на более выгодные позиции. Это было сделано для сохранения жизни украинских военных и изменение конфигурации линии боевого столкновения.