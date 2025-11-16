ТСН в социальных сетях

Война
157
1 мин

Потери РФ на фронте выросли: Генштаб раскрыл детали

За прошедшие сутки российские солдаты понесли немало потерь на фронте.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 860 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 1 157 400 (+860) человек

  • танков — 11 353 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23 591 (+3)

  • артиллерийских систем — 34 469 (+26)

  • РСЗО — 1 543 (+2)

  • средства ПВО — 1 244 (+2)

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 80 286 (+409)

  • крылатые ракеты — 3 940 (+14)

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 464 (+68)

  • специальная техника — 4 000 (+2)

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вышли из села Нововасиловское Запорожской области на более выгодные позиции. Это было сделано для сохранения жизни украинских военных и изменение конфигурации линии боевого столкновения.

