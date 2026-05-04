Потери РФ на "Грачонке": осинтеры назвали количество погибших на катере

Потери РФ на «Грачонке» / © Defense Express

В ночь на 30 апреля был поражен российский противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок». В результате удара погибли 9 человек экипажа, еще 2 получили ранения. Военно-морские силы Украины в этот же день поразили еще один катер.

Об этом сообщает OSINT-ресурс «КіберБорошно».

От атаки на катер «Грачонок» есть 9 погибших россиян

Противодиверсионный катер 21980 «Грачонок» рассчитан на экипаж в шестеро человек. На борту могли находиться водолазы или стрелки, которые должны были сбивать украинские дроны.

За ночь с 29 на 30 апреля ВМС Украины смогли поразить не только противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок», но и патрульный сторожевой катер ФСБ РФ «Соболь».

«Грачонок» разрабатывался для круглосуточной охраны пунктов базирования флота и объектов морской инфраструктуры. У него были гидроакустические комплексы «Кальмар» и станции «Анапа» для проведения мониторинга под водой. Катер имел вооружение с 14,5 мм пулеметной установки МТПУ, гранатометных комплексов ДП-65А/ДП-64 и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Поражение смогли нанести благодаря морским беспилотникам (МБеА).

Все это произошло в районе Керченского моста. Эти катера охраняли именно его.

© Facebook/ВМС ВС Украины

В Военно-морских силах отметили, что пораженные российские катера являлись важными единицами Береговой охраны Пограничной службы ФСБ и российского флота.

Ранее они отвечали за безопасность акватории вокруг незаконно построенного Крымского моста.

