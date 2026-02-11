Потери РФ от начала войны шокируют: в НАТО раскрыли причины

в российской армии фиксируется аномальная высокая смертность даже из-за легких ранений/Иллюстративное фото / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Представитель Североатлантического альянса на брифинге заявил, что потери Российской Федерации в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку, достигнув ужасающей цифры в 1,3 миллиона человек. Из них около 350 тысяч – это безвозвратные потери, то есть убитые военные.

Об этом сообщает DW.

По данным НАТО, только в течение 2025 года армия агрессора недосчиталась убитыми и ранеными 400 тысяч военных.

Реклама

«Мы удивлены долей погибших в российских потерях. Россияне несут непропорционально высокие потери, они несут очень тяжелые потери», — подчеркнул чиновник.

Главной причиной такой смертности в Альянсе называют критически низкий уровень медицинской помощи на поле боя: раненых просто не эвакуируют или не оказывают им профессиональную помощь, из-за чего даже легкие ранения становятся роковыми.

«Минусуются» быстрее, чем мобилизуются

Украинское командование подтверждает положительную динамику уничтожения врага. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что только за январь 2026 года РФ потеряла 31,7 тысяч человек, что на 9 тысяч превышает объемы российского пополнения за тот же период.

По его словам, такие результаты стали возможны благодаря кардинальным изменениям в украинской армии, а именно корпусной реформе.

Реклама

Согласно обновленным данным Генштаба о потерях России по состоянию на 11 февраля, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 820 оккупантов, уничтожили 5 танков, 2 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, а также по одной реактивной системе залпового огня и средства ПВО.

Кроме того, враг недосчитался 1551 беспилотник оперативно-тактического уровня и 235 единиц автомобильной техники и автоцистерн.