Война
379
Потери РФ пересекли новую психологическую отметку: Генштаб шокировал данным

Оккупанты активно теряют технику. В частности, 17 артсистем и около 900 БпЛА.

Елена Капник
Потери РФ.

Потери РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 27 февраля ВСУ уничтожили 1 265 130 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1280 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава – около 1 265 130 (+1 280) человек

  • танков – 11 706 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин – 24 097 (+6) ед.

  • артиллерийских систем – 37 631 (+17) ед.

  • РСЗО – 1 659 (+0) ед.

  • средства ПВО – 1305 (+0) ед.

  • самолетов – 435 (+0) ед.

  • вертолетов – 348 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 021 (+883) ед.

  • крылатые ракеты – 4 384 (+37) ед.

  • корабли/катера – 29 (+0) ед.

  • подлодки – 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 80180 (+116) ед.

  • специальная техника – 4075 (+0) ед.

Как сообщалось, минувшей ночью Украина ударила по "жирным" целям страны-агрессорки РФ. В частности, украинские подразделения поразили радиолокационную станцию П-18 "Терек" и радиолокационную систему РСП-6М2 в Джанкое в оккупированном Крыму.

379
