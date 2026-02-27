- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 379
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ пересекли новую психологическую отметку: Генштаб шокировал данным
Оккупанты активно теряют технику. В частности, 17 артсистем и около 900 БпЛА.
По состоянию на утро 27 февраля ВСУ уничтожили 1 265 130 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1280 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава – около 1 265 130 (+1 280) человек
танков – 11 706 (+2) ед.
боевых бронированных машин – 24 097 (+6) ед.
артиллерийских систем – 37 631 (+17) ед.
РСЗО – 1 659 (+0) ед.
средства ПВО – 1305 (+0) ед.
самолетов – 435 (+0) ед.
вертолетов – 348 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 021 (+883) ед.
крылатые ракеты – 4 384 (+37) ед.
корабли/катера – 29 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 80180 (+116) ед.
специальная техника – 4075 (+0) ед.
Как сообщалось, минувшей ночью Украина ударила по "жирным" целям страны-агрессорки РФ. В частности, украинские подразделения поразили радиолокационную станцию П-18 "Терек" и радиолокационную систему РСП-6М2 в Джанкое в оккупированном Крыму.