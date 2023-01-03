Потери РФ перевалили за 108 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 750 россиян

Уничтожены еще пять танков.

С 24 февраля по 3 января Вооруженные силы Украины уничтожили 108 190 оккупантов армии РФ. За сутки ликвидировано еще 75 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.01 ориентировочно составляют:

личного состава — около 108190 (+750) человек ликвидировано,

танков — 3036 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 6100 (+7) ед,

артиллерийских систем — 2033 (+6) ед,

РСЗО — 424 (+1) ед,

средства ПВО — 214 (+1) ед,

самолетов — 283 (+0) ед,

вертолетов — 270 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1839 (+3),

крылатые ракеты – 723 (+0),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4735 (+10) ед,

специальная техника – 181 (+0).

Напомним, начались 314 сутки российского широкомасштабного вторжения. Россияне пытаются взять под полный контроль Донбасс, ВСУ отразили ряд атак врага. В частности, в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледарь, Бахмут, Клещиевка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

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