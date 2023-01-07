Потери РФ перевалили за 110 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 490 россиян

Уничтожены еще три танка.
С 24 февраля по 7 января Вооруженные силы Украины уничтожили 110 740 оккупантов армии РФ. За сутки ликвидировано еще 490 русских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.01 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 110 740 (+490) человек ликвидировано,
- танков — 3066 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6125 (+1) ед,
- артиллерийских систем — 2062 (+3) ед,
- РСЗО — 431 (+0) ед,
- средства ПВО — 217 (+2) ед,
- самолетов — 285 (+0) ед,
- вертолетов — 272 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),
- крылатые ракеты – 723 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4798 (+1) ед,
- специальная техника – 182 (+0).
Напомним, начались 318 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия РФ пытается наступать на Бахмутском направлении, ВСУ отразили атаки у Белогоровки и Соледара. Оккупанты основные усилия сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы.
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