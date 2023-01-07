Потери РФ перевалили за 110 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 490 россиян

Уничтожены еще три танка.

С 24 февраля по 7 января Вооруженные силы Украины уничтожили 110 740 оккупантов армии РФ. За сутки ликвидировано еще 490 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.01 ориентировочно составляют:

личного состава – около 110 740 (+490) человек ликвидировано,

танков — 3066 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 6125 (+1) ед,

артиллерийских систем — 2062 (+3) ед,

РСЗО — 431 (+0) ед,

средства ПВО — 217 (+2) ед,

самолетов — 285 (+0) ед,

вертолетов — 272 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),

крылатые ракеты – 723 (+0),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4798 (+1) ед,

специальная техника – 182 (+0).

Напомним, начались 318 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия РФ пытается наступать на Бахмутском направлении, ВСУ отразили атаки у Белогоровки и Соледара. Оккупанты основные усилия сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы.

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