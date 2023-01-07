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Потери РФ перевалили за 110 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 490 россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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1386
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Потери РФ перевалили за 110 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 490 россиян

Фото: Associated Press

Уничтожены еще три танка.

С 24 февраля по 7 января Вооруженные силы Украины уничтожили 110 740 оккупантов армии РФ. За сутки ликвидировано еще 490 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.01 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 110 740 (+490) человек ликвидировано,
  • танков — 3066 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6125 (+1) ед,
  • артиллерийских систем — 2062 (+3) ед,
  • РСЗО — 431 (+0) ед,
  • средства ПВО — 217 (+2) ед,
  • самолетов — 285 (+0) ед,
  • вертолетов — 272 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),
  • крылатые ракеты – 723 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4798 (+1) ед,
  • специальная техника – 182 (+0).

Напомним, начались 318 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия РФ пытается наступать на Бахмутском направлении, ВСУ отразили атаки у Белогоровки и Соледара. Оккупанты основные усилия сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы.

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Дата публикации
Просмотры
1386
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