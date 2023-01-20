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Потери РФ перевалили за 119 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 770 россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Потери РФ перевалили за 119 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 770 россиян

Фото: Associated Press

Уничтожены еще три танка.

С 24 февраля по 20 января Вооруженные силы Украины уничтожили 119 300 оккупантов армии агрессора России. За сутки ликвидировано 770 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02.2022 по 20.01.2023 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 119 300 (+770) человек ликвидировано,
  • танков — 3139 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 6241 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2129 (+7) ед,
  • РСЗО — 442 (+0) ед,
  • средства ПВО — 220 (+0) ед,
  • самолетов — 287 (+0) ед,
  • вертолетов — 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4),
  • крылатые ракеты – 749 (+0),
  • корабли /катера — 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4903 (+7) ед,
  • специальная техника – 190 (+0).

Напомним, начались 331 сутки российского широкомасштабного вторжения. За сутки ВСУ отразили 16 атак россиян. В частности, в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Водяное, Марьинка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожье.

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Дата публикации
Просмотры
1180
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