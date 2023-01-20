Потери РФ перевалили за 119 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 770 россиян

Уничтожены еще три танка.
С 24 февраля по 20 января Вооруженные силы Украины уничтожили 119 300 оккупантов армии агрессора России. За сутки ликвидировано 770 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02.2022 по 20.01.2023 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 119 300 (+770) человек ликвидировано,
- танков — 3139 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 6241 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2129 (+7) ед,
- РСЗО — 442 (+0) ед,
- средства ПВО — 220 (+0) ед,
- самолетов — 287 (+0) ед,
- вертолетов — 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4),
- крылатые ракеты – 749 (+0),
- корабли /катера — 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4903 (+7) ед,
- специальная техника – 190 (+0).
Напомним, начались 331 сутки российского широкомасштабного вторжения. За сутки ВСУ отразили 16 атак россиян. В частности, в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Водяное, Марьинка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожье.
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