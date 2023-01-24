Потери РФ перевалили за 122 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 690 россиян

Уничтожены еще два вражеских танка.

С 24 февраля 2022-го по 24 января 2023-го Вооруженные силы Украины уничтожили 122 170 оккупантов армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано 690 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

личного состава — около 122 170 (+690) человек ликвидировано,

танков — 3152 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 6284 (+8) ед,

артиллерийских систем — 2148 (+2) ед,

РСЗО — 448 (+1) ед,

средства ПВО — 220 (+0) ед,

самолетов — 289 (+2) ед,

вертолетов — 281 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),

крылатые ракеты – 749 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4944 (+8) ед,

специальная техника – 194 (+1).

Напомним, начались 325 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия РФ продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, на Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия. Все атаки противника были отражены украинскими защитниками.

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