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Потери РФ перевалили за 122 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 690 россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери РФ перевалили за 122 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 690 россиян

Фото: Associated Press

Уничтожены еще два вражеских танка.

С 24 февраля 2022-го по 24 января 2023-го Вооруженные силы Украины уничтожили 122 170 оккупантов армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано 690 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава — около 122 170 (+690) человек ликвидировано,
  • танков — 3152 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6284 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2148 (+2) ед,
  • РСЗО — 448 (+1) ед,
  • средства ПВО — 220 (+0) ед,
  • самолетов — 289 (+2) ед,
  • вертолетов — 281 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),
  • крылатые ракеты – 749 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4944 (+8) ед,
  • специальная техника – 194 (+1).

Напомним, начались 325 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия РФ продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, на Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия. Все атаки противника были отражены украинскими защитниками.

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Дата публикации
Просмотры
6116
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