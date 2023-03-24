Потери РФ перевалили за 169 тысяч: ликвидировано еще 1020 россиян

Уничтожены еще две крылатые ракеты.

С 24 февраля 2022-го по 22 марта 2023-го ВСУ уничтожили 169 170 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 1020 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава — около 169 170 (+1020) человек ликвидировано,

танков — 3574 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 6921 (+23) ед,

артиллерийских систем — 2616 (+8) ед,

РСЗО — 511 (+0) ед,

средства ПВО — 276 (+3) ед,

самолетов — 305 (+0) ед,

вертолетов — 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2208 (+5),

крылатые ракеты — 911 (+2),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5464 (+12) ед,

специальная техника – 277 (+4).

Напомним, противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили более 79 атак.

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