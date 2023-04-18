Потери РФ перевалили за 183 тысячи: за сутки уничтожено почти пол тысячи солдат

Сбиты еще шесть вражеских дронов.
С 24 февраля 2022-го по 18 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 183 130 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 183 130 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 3661 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7098 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 2810 (+6) ед,
- РСЗО — 538 (+0) ед,
- средства ПВО — 285 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2353 (+6),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5676 (+4) ед,
- специальная техника – 330 (+2).
Напомним, началось 419 широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В течение суток ВСУ отразили более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
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