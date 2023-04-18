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Потери РФ перевалили за 183 тысячи: за сутки уничтожено почти пол тысячи солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Потери РФ перевалили за 183 тысячи: за сутки уничтожено почти пол тысячи солдат

Фото: Associated Press

Сбиты еще шесть вражеских дронов.

С 24 февраля 2022-го по 18 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 183 130 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 183 130 (+470) человек ликвидировано,
  • танков — 3661 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7098 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 2810 (+6) ед,
  • РСЗО — 538 (+0) ед,
  • средства ПВО — 285 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2353 (+6),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5676 (+4) ед,
  • специальная техника – 330 (+2).

Напомним, началось 419 широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В течение суток ВСУ отразили более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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Дата публикации
Просмотры
768
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