Потери РФ перевалили за 183 тысячи: за сутки уничтожено почти пол тысячи солдат

Сбиты еще шесть вражеских дронов.

С 24 февраля 2022-го по 18 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 183 130 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 183 130 (+470) человек ликвидировано,

танков — 3661 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 7098 (+11) ед,

артиллерийских систем — 2810 (+6) ед,

РСЗО — 538 (+0) ед,

средства ПВО — 285 (+0) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2353 (+6),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5676 (+4) ед,

специальная техника – 330 (+2).

Напомним, началось 419 широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В течение суток ВСУ отразили более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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