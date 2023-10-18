Потери РФ перевалили за 290 тысяч: скольких оккупантов ликвидировали за сутки

Враг потерял еще один самолет.

По состоянию на 18 октября 2023 г. ВСУ уничтожили 290 050 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 620 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 290 050 (+620) человек,

танков — 4981 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 9420 (+15) ед,

артиллерийских систем — 6944 (+8) ед,

РСЗО — 814 (+0) ед,

средства ПВО — 547 (+0) ед,

самолетов — 319 (+1) ед,

вертолетов — 323 (+6) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),

крылатые ракеты — 1534 (+1),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9303 (+10) ед,

специальная техника – 982 (+0).

Как сообщалось, украинская разведка обнародовала новый перехват. В нем оккупант жалуется на недостаток пищи и большое количество 200-х. По его словам, ликвидированные захватчики "валяются в поле, их не уносят".

Читайте также: