Потери РФ перевалили за 336 тысяч: сколько оккупантов ликвидировано за сутки

Россияне потеряли еще 18 танков.
По состоянию на 7 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 336 230 солдат армии русской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава около 336 230 (+1120) человек,
- танков — 5618 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 10482 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 8045 (+21) ед,
- РСЗО — 919 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6116 (+33),
- крылатые ракеты — 1571 (+1),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки -/ submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10561 (+29) ед,
- специальная техника — 1156 (+3)
Напомним, по перехвату ГУР стало известно, что оккупанты жалуются на многочисленные потери в районе Бахмута. Захватчики обсуждают многочисленные потери среди личного состава и отсутствие квалифицированной подготовки.