Потери РФ перевалили за 336 тысяч: сколько оккупантов ликвидировано за сутки

По состоянию на 7 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 336 230 солдат армии русской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава около 336 230 (+1120) человек,

танков — 5618 (+18) ед,

боевых бронированных машин — 10482 (+26) ед,

артиллерийских систем — 8045 (+21) ед,

РСЗО — 919 (+0) ед,

средства ПВО — 605 (+0) ед,

самолетов — 324 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6116 (+33),

крылатые ракеты — 1571 (+1),

корабли /катера — 22 (+0) ед,

подлодки -/ submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10561 (+29) ед,

специальная техника — 1156 (+3)

Напомним, по перехвату ГУР стало известно, что оккупанты жалуются на многочисленные потери в районе Бахмута. Захватчики обсуждают многочисленные потери среди личного состава и отсутствие квалифицированной подготовки.

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