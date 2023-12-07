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Потери РФ перевалили за 336 тысяч: сколько оккупантов ликвидировано за сутки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Потери РФ перевалили за 336 тысяч: сколько оккупантов ликвидировано за сутки

По состоянию на 7 декабря 2023 уничтожено 336 230 солдат армии РФ. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 18 танков.

По состоянию на 7 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 336 230   солдат армии русской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава около 336 230 (+1120) человек,
  • танков — 5618 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин — 10482 (+26) ед,
  • артиллерийских систем — 8045 (+21) ед,
  • РСЗО — 919 (+0) ед,
  • средства ПВО — 605 (+0) ед,
  • самолетов — 324 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6116 (+33),
  • крылатые ракеты — 1571 (+1),
  • корабли /катера — 22 (+0) ед,
  • подлодки -/ submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10561 (+29) ед,
  • специальная техника — 1156 (+3)

Напомним, по перехвату ГУР стало известно, что оккупанты жалуются на многочисленные потери в районе Бахмута. Захватчики обсуждают многочисленные потери среди личного состава и отсутствие квалифицированной подготовки.

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Дата публикации
Просмотры
863
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