Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери РФ перевалили за 363 тысячи: сколько оккупантов уничтожено за сутки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
711
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери РФ перевалили за 363 тысячи: сколько оккупантов уничтожено за сутки

По состоянию на 5 января уничтожены 363 070 солдат армии Российской Федерации. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще девять танков и одно средство ПВО.

По состоянию на 5 января 2024 года ВСУ уничтожили 363070 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 790 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые армии РФ:

  • личного состава – около 363 070 (+790) человек,
  • танков — 6011 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 11142 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 8604 (+30) ед,
  • РСЗО — 949 (+2) ед,
  • средства ПВО — 631 (+1) ед,
  • самолетов — 329 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18),
  • крылатые ракеты – 1786 (+1),
  • корабли /катера — 23 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11463 (+40) ед,
  • специальная техника-1313 (+9).

Как сообщалось ранее, британская разведка оценила потери русской армии. Так, отмечается, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
711
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация