Потери РФ перевалили за 363 тысячи: сколько оккупантов уничтожено за сутки

Россияне потеряли еще девять танков и одно средство ПВО.

По состоянию на 5 января 2024 года ВСУ уничтожили 363070 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 790 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые армии РФ:

личного состава – около 363 070 (+790) человек,

танков — 6011 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 11142 (+14) ед,

артиллерийских систем — 8604 (+30) ед,

РСЗО — 949 (+2) ед,

средства ПВО — 631 (+1) ед,

самолетов — 329 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18),

крылатые ракеты – 1786 (+1),

корабли /катера — 23 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11463 (+40) ед,

специальная техника-1313 (+9).

Как сообщалось ранее, британская разведка оценила потери русской армии. Так, отмечается, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

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