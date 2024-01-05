Потери РФ перевалили за 363 тысячи: сколько оккупантов уничтожено за сутки

Россияне потеряли еще девять танков и одно средство ПВО.
По состоянию на 5 января 2024 года ВСУ уничтожили 363070 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 790 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые армии РФ:
- личного состава – около 363 070 (+790) человек,
- танков — 6011 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 11142 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 8604 (+30) ед,
- РСЗО — 949 (+2) ед,
- средства ПВО — 631 (+1) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18),
- крылатые ракеты – 1786 (+1),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11463 (+40) ед,
- специальная техника-1313 (+9).
Как сообщалось ранее, британская разведка оценила потери русской армии. Так, отмечается, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.