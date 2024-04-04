Потери РФ перевалили за 445 тысяч: сколько оккупантов ликвидировано за сутки

По состоянию на утро 4 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 445 040 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 670 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 445 040 (+670) человек/persons,

танков — 7018 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 13386 (+18) ед,

артиллерийских систем — 11171 (+29) ед,

РСЗО — 1026 (+1) ед,

средства ПВО — 746 (+1) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8817 (+21),

крылатые ракеты – 2059 (+0),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 14861 (+48) ед,

специальная техника – 1845 (+7).

Как сообщалось, по словам спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк, россияне пытаются попасть на левый берег Херсонщины, но за один штурм теряют до 70% подразделения. Вот почему противник вынужден постоянно привлекать резервы.

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