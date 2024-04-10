Потери РФ перевалили за 450 тысяч: сколько оккупантов ликвидировано за сутки

Уничтожены две крылатые ракеты РФ.
По состоянию на утро 10 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 450 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 830 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 450 080 (+830) человек,
- танков — 7132 (+22) ед,
- боевых бронированных машин — 13667 (+47) ед,
- артиллерийских систем — 11404 (+18) ед,
- РСЗО -1040 (+1) ед,
- средства ПВО — 753 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9070 (+37),
- крылатые ракеты — 2067 (+2),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15248 (+67) ед,
- специальная техника – 1876 (+8).
Как сообщалось, ночью 10 апреля Россия ударила по Украине беспилотниками и "Искандерами". Силы ПВО уничтожили 14 российских дронов.