Потери РФ перевалили за 461 тысячу: сколько оккупантов ликвидировано за сутки

По состоянию на утро 23 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 461 060 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 800 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 461 060 (+800) человек,

танков — 7241 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 13916 (+12) ед,

артиллерийских систем — 11765 (+29) ед,

РСЗО — 1046 (+0) ед,

средства ПВО — 769 (+1) ед,

самолетов — 348 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9407 (+23),

крылатые ракеты – 2117 (+0),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 15845 (+33) ед,

специальная техника – 1936 (+2).

Как сообщалось, руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, как сменилась армия РФ с начала полномасштабной войны. В частности, в РФ почти не осталось контрактников с нормальным "боевым" опытом. Россия воюет мобилизованными, что влияет на их моральный дух.

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