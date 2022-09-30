Потери РФ перевалили за 59 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 500 оккупантов и сбили два самолета

ВСУ уже уничтожили более 59 тысяч российских военных. Самые большие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Так, по состоянию на 30 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 59 080 человек. Данные уточняются.

Об этом 30 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.09 ориентировочно составляют:

личного состава – около 59080 (+500) человек ликвидировано

танков ‒ 2338 (+13) ед.

боевых бронированных машин – 4932(+23) ед.

артиллерийских систем – 1391 (+6) ед.

РСЗО – 333 (+2) ед.

средства ПВО – 176 (+1) ед.

самолетов – 264 (+2) ед.

вертолетов – 225 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1003 (+8) ед.

крылатые ракеты ‒ 246 (+0)

корабли/катера ‒ 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3768 (+17) ед.

специальная техника ‒ 131 (+0)

Напомним, что 30 сентября в Генштабе сообщили, что ВСУ попали во вражеский самолет и вертолет, а также потрепали вражеские опорные пункты и уничтожили несколько складов с боеприпасами.

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