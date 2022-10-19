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Потери РФ перевалили за 66 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 430 оккупантов и сбили самолет

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Потери РФ перевалили за 66 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 430 оккупантов и сбили самолет

Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Так, по состоянию на 19 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 66 280 человек. Данные уточняются.

Об этом 19 октября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 66280 (+430) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2554 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 5235 (+16) ед.
  • артиллерийских систем – 1637 (+15) ед.
  • РСЗО – 372 (+0) ед.
  • средства ПВО – 189 (+1) ед.
  • самолетов – 269 (+1) ед.
  • вертолетов – 242 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 323 (+5)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) ед.
  • специальная техника ‒ 146 (+2)

Напомним, что начались 238 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты и дальше проводят наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огирево и Двуречная Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка Донецкой области.

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